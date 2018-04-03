Галерея: ванная в панельном доме с колоннами и лепниной на потолке

Это помпезное помещение с колоннами, лепниной и подсветкой на потолке, плиткой под малахит сверху донизу и ванной Balteco на подиуме больше подошло бы особняку с интерьерами в стиле ампир, а находится в трехкомнатной квартире в таллиннском панельном доме на улице Эндла.