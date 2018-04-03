Галерея: ванная в панельном доме с колоннами и лепниной на потолке
3 апреля 2018 г., 17:34
Перепланировка квартир нередко делается ради увеличения площади одной из комнат. В этой квартире ванная заняла место кухни, а кухня переехала в гостиную. Смотрите, что получилось.
Это помпезное помещение с колоннами, лепниной и подсветкой на потолке, плиткой под малахит сверху донизу и ванной Balteco на подиуме больше подошло бы особняку с интерьерами в стиле ампир, а находится в трехкомнатной квартире в таллиннском панельном доме на улице Эндла.
Судя по информации маклера в объявлении о продаже, перепланировка в квартире сделана официально, а значит, с проектом и разрешением и на строительство, и на эксплуатацию.
Посмотрите галерею, получите удовольствие. Фотографии других комнат можно увидеть ЗДЕСЬ.