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  • Фото: вблизи Керну грузовик завалился на бок

Фото: вблизи Керну грузовик завалился на бок

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Сегодня, 3 апреля, около полудня на шоссе Таллинн-Пярну неподалеку от Керну в ДТП попал грузовик, который съехал с дороги и упал на бок.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что причина ДТП устанавливается, другие транспортные средства в аварии не участвовали.

После ДТП грузовик стал дымиться, но спасателям удалось быстро потушить огонь.

Медики доставили на проверку в больницу водителя грузовика, 65-летнего мужчину, и осмотрели на месте происшествия пассажира.

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