Фото: вблизи Керну грузовик завалился на бок
3 апреля 2018 г., 16:32
Сегодня, 3 апреля, около полудня на шоссе Таллинн-Пярну неподалеку от Керну в ДТП попал грузовик, который съехал с дороги и упал на бок.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что причина ДТП устанавливается, другие транспортные средства в аварии не участвовали.
После ДТП грузовик стал дымиться, но спасателям удалось быстро потушить огонь.
Медики доставили на проверку в больницу водителя грузовика, 65-летнего мужчину, и осмотрели на месте происшествия пассажира.