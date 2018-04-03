вторник, 3 апреля 2018 г.
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Мэрия Таллинна посчитала конгресс свидетелей Иеговы важным для столицы мероприятием

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Общественный транспорт в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

Таллинн предоставит участникам важных мероприятий право бесплатного проезда, сообщает Раэпресс.

Распоряжением Таллинской городской управы право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы предоставлено участникам ряда предстоящих крупных мероприятий.

Среди них конференции "Общественный транспорт, который по карману", "Пять лет бесплатного транспорта в Таллинне", чемпионат Европы по тэквондо, международный слет свидетелей Иеговы, международные юношеские соревнования по хоккею и футболу в залах.

Мероприятия пройдут в период с первой декады мая по середину июня.

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