Алексей Навальный. ФОТО: Scanpix

Оппозиционный политик Алексей Навальный собрался зарегистрировать в министерстве юстиции России политическую партию «Рабочее название».

«Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии „Рабочее название“. А там переименуем», - написал политик у себя в «Телеграме».

«Разумеется, это не окончательное название», - подтвердила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Название все равно утверждает съезд. Подали такое, чтобы не украли новое прекрасное придуманное нами название», - сказал Би-би-си соратник Навального Леонид Волков.

На вопрос, планирует ли команда Навального зарегистрировать партию к началу кампании по выборам мэра Москвы, Волков ответил, такие планы были, «когда был сорванный съезд 3 марта». «Сейчас уже к выборам успеть трудно, но решили не отступаться и попытаться», - сказал он.

Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии представлено в минюст 29 марта 2018 года.

Учредительный съезд партии планируется провести 19 мая 2018 года.

Сворованный «Прогресс»

Под «воровством» Навальный имеет в виду украденное в начале этого года название «Партии прогресса». Эту партию он основал несколько лет назад. Партия нужна была для участия в выборах, выдвижения кандидатов, ведения официальной политической деятельности.

Предшественника - партию «Народный альянс» соратники Навального пытались регистрировать еще в апреле 2013 года. Однако минюст дважды отказал им в регистрации. Во второй раз причиной отказа стало то, что, по мнению ведомства, некоторые из делегатов не присутствовали на съезде.

Партия прогресса в итоге была зарегистрирована в минюсте в 2014 году. Но спустя год, в апреле 2015 года, минюст лишил партию регистрации. Позже Навальный вновь попытался зарегистрировать партию - однако бывший член штаба Навального Виталий Серуканов неожиданно объявил, что в Москве съезд Партии прогресса уже прошел, а сам он вошел в состав ее руководящего органа. Минюст зарегистрировал эту партию.

Глава юрслужбы основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов тогда говорил, что для сторонников оппозиционера произошедшее стало сюрпризом.

Серуканов же заявил, что не считает свой поступок провокацией. «Предательством со стороны Алексея Навального было морочить голову людям десять месяцев и не заниматься до этого четыре года партией, в то время как люди задерживались, развивали проекты», - говорил он.

Ответственность за случившееся Навальный и его сторонники возложили на политтехнолога Андрея Богданова. Он известен как создатель более десятка политических партий-спойлеров, в том числе КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости), созданной в противовес КПРФ.