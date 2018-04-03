Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам

Первый транш в размере трех миллиардов евро, предоставленный Турции, на одну треть был оплачен из бюджета Евросоюза, и на две трети взносами стран ЕС. Доля каждой страны была определена исходя из ее ВВП. Германия сделала самый большой взнос в размере 500 миллионов евро, пишет DW.com.

В письме Еврокомиссии (ЕК) Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия потребовали, чтобы оставшиеся три миллиарда евро было выплачены из бюджета ЕС, сообщает издание. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер выступает против этого.

Представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии в июне 2017 года потребовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам. Средства ЕС среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции. Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты.