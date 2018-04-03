Внимание, пешеходы: возможен камнепад

На променад возле Нарвского замка, из-за усилившихся с таянием снегов грунтовых вод, срываются камни плитнякового глинта, на котором стоит замок. По этой причине, Нарвский музей просит пешеходов быть крайне внимательными и не пересекать установленных вокруг опасных участков ограждений.