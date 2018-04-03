Внимание, пешеходы: возможен камнепад
3 апреля 2018 г., 17:02
Нарвский музей просит пешеходов быть осторожнее на променаде возле замка из-за существующей опасности камнепада.
На променад возле Нарвского замка, из-за усилившихся с таянием снегов грунтовых вод, срываются камни плитнякового глинта, на котором стоит замок. По этой причине, Нарвский музей просит пешеходов быть крайне внимательными и не пересекать установленных вокруг опасных участков ограждений.
Сейчас участок променада у восточного крыла замка огорожен, музей просит всех пешеходов отнестись к предостережению серьезно и ответственно. Со стороны Нарвского музея ведутся работы над укреплением глинта, для предотвращения подобных опасных ситуаций в будущем.