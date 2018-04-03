Широкомасштабный сбой: европейскому воздушному сообщению грозит хаос, рейсы из Таллинна могут отменить

Пропускная способность понизилась, поскольку из-за сбоя ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) резервные системы обеспечения не смогли обеспечивать прежнюю пропускную способность, сообщила служба европейского контроля за авиаперевозками Eurocontrol.

По данным Eurocontrol, из-за системного сбоя может произойти задержка примерно половины европейских авиарейсов, то есть почти 15 000 полетов.

Над поиском решения возникших проблем ведется работа, отметили в Eurocontrol. Eurocontrol сообщила в Twitter, что этот вопрос решается, и пока он не будет решен, трафик будет ограничен таким образом, что из аэропортов смогут взлетать три рейса в час.

Через ETFMS регулируются полеты по всей Европе. Сбой напрямую не влияет на системы диспетчерской службы полетов, безопасности полетов этот сбой также не угрожает.

Таллиннский аэропорт: проблемы могут возникнуть после 18.00

В ближайшие часы из Таллиннского аэропорта должны вылететь 23 рейса.

Пресс-секретарь аэропорта Прийт Кофф сообщил Postimees, что ограничения не распространяются на внутригосударственные рейсы, а также на рейсы до Риги и Хельсинки. «Мы не располагаем информацией о дальних рейсах», - сообщил он.

К настоящему моменту ни один из рейсов, стартующих из Таллинна, не был отменен.

«Около шести часов вечера наступит час пик, тогда вполне возможны изменения в графике, либо отмена некоторых рейсов», - сказал Кофф.

«Затем наступит тот момент, когда начиная с шести часов предполагалось выпустить восемь рейсов. Сейчас выясняется, какие рейсы вылетят, а какие не. Вся самая оперативная информация поступает на наш веб-сайт»,- сказал Кофф.

«Рейсы, который находятся в воздухе прекрасно долетят до Таллинна, но затем начнутся ограничения вылетов и в других аэропортах Европы. Главный вопрос в том - смогут ли они оттуда вылететь и добраться сюда в предусмотренное время. Информация о том, какие рейсы успеют, а какие нет, у нас отсутствует»,- отметил Кофф.

Пассажирам рекомендуется следить за оперативной информацией на домашней страничке Таллиннского аэропорта или сайтах авиакомпаний.

По словам руководителя авиадиспетчерского предприятия Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) Танеля Раутитса, вероятно, самолеты будут опаздывать из-за сбоя расширенной системы организации тактических авиапотоков в Европе (ETFMS).

«С большей долей вероятности, [пропускная способность европейского авиасообщения] не будет достаточной, какие-то опоздания будут. Мы можем выпускать из Таллинна три рейса в час, но поскольку система действует по всей Европе, то прибывающие рейсы будут задерживаться, а затем опоздания будут нагромождаться одно на другое», - сказал BNS Танель Раутитс.

По словам Раутитса, вероятно, что за несколько часов система ETFMS будет приведена в порядок и нормальная частота полетов будет с некоторыми задержками восстановлена.