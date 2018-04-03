Саакашвили пообещал вернуться на родину и покончить с действующей властью

«Сегодня экономическое положение в Грузии катастрофическое. Причина — в разгуле мафии, возглавляемой [бывшим премьер-министром, самым богатым человеком страны Бидзиной] Иванишвили», — сказал бывший грузинский президент. По его словам, население страны фактически стало заложником банковской мафии. «Иванишвили делает то, что делал в России, — с помощью нескольких банков обратил каждую грузинскую семью в должников», — добавил он.

«Я говорю этой мафии, что мы упраздним ее правление. Мы вернем экономическую власть грузинским семьям, каждому грузину и настоящим грузинским бизнесменам — представителям среднего и малого бизнеса», — пообещал Саакашвили.

Политик также поделился своими планами на спасение страны, пишет lenta.ru. «Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — указал он, добавив, что уверен в смене власти в Грузии уже в 2018 году.

В марте Саакашвили призвал сторонников «Единого национального движения» активно готовиться к президентским выборам в стране, а также обозначил желание вернуться к власти в Грузии.

Очередные выборы президента Грузии запланированы на октябрь 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.