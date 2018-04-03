вторник, 3 апреля 2018 г.
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Среди высланных из Финляндии в прошлом году больше всего было эстонцев

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Полиция Финляндии выслала в прошлом году 2621 иностранца, из которых больше всего было эстонцев, говорится в сообщении полиции, передает Rus.Err.

Большинство депортированных были вынуждены покинуть страну из-за правонарушений. Самой большой группой правонарушителей были эстонцы, в отношении которых действовал запрет на въезд в Финляндию из-за ранее совершенных там правонарушений.

Число высланных эстонцев составило 619 человек. Далее следуют россияне – 290, иракцы — 154, итальянцы — 150 и шведы — 130.

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