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Tallinna Linnatranspordi AS расторгло договор с Яанусом Винком

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Логотип Tallinna Linnatranspordi AS. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

Tallinna Linnatranspordi AS в чрезвычайном порядке расторгло трудовой договор с заместителем заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов  Яанусом Винком, передает Раэпресс.

Предприятие сообщило, что работник утратил доверие работодателя, ссылаясь при этом на материалы внутренней проверки, рассматривавшиеся 28 марта на заседании правления АО, и инициированное Центральной уголовной полицией уголовное дело о получении Винком взяток в особо крупных размерах в 2012-2017 годах.

Правление рассматривало проведение в отделе ремонта и обслуживания автобусов  ремонта и обслуживания транспортных средств, не принадлежащих предприятию.

Винк освобожден от работы на основании пункта 5 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре с 4 апреля 2018 года без соблюдения срока предуведомления.

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