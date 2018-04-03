Фотоновость: смотрите, во что превратился угнанный подростками автомобиль

По словам жертвы, починка автомобиля, если она вообще возможно, будет слишком дорогой. Кто и как будет возмещать ущерб и какова сумма ущерба, пострадавший еще не может сказать.

По данным Pärnu Postimees, машину угнали 14-летние подростки, которые и раньше угоняли автомобили.

Ärandatud ja lõhutud auto. ФОТО: Erakogu

Руководитель службы участковых Пярнуского отдела полиции Карин Уйбо ранее сказала Pärnu Postimees, что 14-летние подростки неподсудны. "Их деятельность в Пярнумаа уже давно является головной болью для многих представителей общественности", - сказала Уйбо. "Многие думают, что полиция ничего не делает, чтобы остановить этих подростков", - отметила она.