вторник, 3 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фотоновость: смотрите, во что превратился угнанный подростками автомобиль

Фотоновость: смотрите, во что превратился угнанный подростками автомобиль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Угнанный автомобиль.

ФОТО: Erakogu

24 марта в полицию сообщили, что угнан автомобиль Lincoln Continental, который был припаркован на улице Лао в Пярну. Через несколько часов патруль заметил похожий автомобиль в Харьюмаа и проследил за ним, из-за чего угонщик врезался в дерево. Сегодня владелец машины получил автомобиль обратно, и зрелище машина представляла не слишком приятное, передает Pärnu Postimees.

По словам жертвы, починка автомобиля, если она вообще возможно, будет слишком дорогой. Кто и как будет возмещать ущерб и какова сумма ущерба, пострадавший еще не может сказать.

По данным Pärnu Postimees, машину угнали 14-летние подростки, которые и раньше угоняли автомобили.

Ärandatud ja lõhutud auto.

ФОТО: Erakogu

Руководитель службы участковых Пярнуского отдела полиции Карин Уйбо ранее сказала Pärnu Postimees, что 14-летние подростки неподсудны. "Их деятельность в Пярнумаа уже давно является головной болью для многих представителей общественности", - сказала Уйбо. "Многие думают, что полиция ничего не делает, чтобы остановить этих подростков", - отметила она.

По словам Уйбо, этими подростками активно занимается как полиция, так и самоуправление. Кроме того, задействованы школы, подразделение по защите детей Департамента социального страхования и суд. Подробнее об этом случае можно прочитать здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ