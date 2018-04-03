Фотоновость: смотрите, во что превратился угнанный подростками автомобиль

24 марта в полицию сообщили, что угнан автомобиль Lincoln Continental, который был припаркован на улице Лао в Пярну. Через несколько часов патруль заметил похожий автомобиль в Харьюмаа и проследил за ним, из-за чего угонщик врезался в дерево. Сегодня владелец машины получил автомобиль обратно, и зрелище машина представляла не слишком приятное, передает Pärnu Postimees.
По словам жертвы, починка автомобиля, если она вообще возможно, будет слишком дорогой. Кто и как будет возмещать ущерб и какова сумма ущерба, пострадавший еще не может сказать.
По данным Pärnu Postimees, машину угнали 14-летние подростки, которые и раньше угоняли автомобили.
Руководитель службы участковых Пярнуского отдела полиции Карин Уйбо ранее сказала Pärnu Postimees, что 14-летние подростки неподсудны. "Их деятельность в Пярнумаа уже давно является головной болью для многих представителей общественности", - сказала Уйбо. "Многие думают, что полиция ничего не делает, чтобы остановить этих подростков", - отметила она.
По словам Уйбо, этими подростками активно занимается как полиция, так и самоуправление. Кроме того, задействованы школы, подразделение по защите детей Департамента социального страхования и суд. Подробнее об этом случае можно прочитать здесь.