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Эстонский банк присоединился к системе мгновенных общеевропейских платежей

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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

В Эстонии один банк уже присоединился к системе мгновенных общеевропейских платежей, остальные тоже планируют присоединиться. Вслучае мгновенных платежей деньги падают на счет в считанные секунды, передает Rus.Err.

Сегодня у нас такую услугу предлагает лишь банк SEB. В течение года все банки в Эстонии обещают внедрить услугу мгновенных платежей и не брать за нее дополнительную плату.

"Общеевропейская договоренность имеется, техническое решение системы мгновенных платежей тоже разработано", - сказал руководитель отдела платежных систем Банка Эстонии Михкель Ныммела.

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