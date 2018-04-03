Эстонский банк присоединился к системе мгновенных общеевропейских платежей
3 апреля 2018 г., 21:53
В Эстонии один банк уже присоединился к системе мгновенных общеевропейских платежей, остальные тоже планируют присоединиться. Вслучае мгновенных платежей деньги падают на счет в считанные секунды, передает Rus.Err.
Сегодня у нас такую услугу предлагает лишь банк SEB. В течение года все банки в Эстонии обещают внедрить услугу мгновенных платежей и не брать за нее дополнительную плату.
"Общеевропейская договоренность имеется, техническое решение системы мгновенных платежей тоже разработано", - сказал руководитель отдела платежных систем Банка Эстонии Михкель Ныммела.