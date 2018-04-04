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В Таллинне автобус сбил десятилетнего мальчика

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ФОТО: Urmas Luik

В вторник, 3 апреля, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у здания по адресу Ыйсмяэ-теэ, 105. По предварительным данным, маршрутный автобус MAN, которым управлял 55-летний мужчина, сбил на регулируемом знаками пешеходном переходе 10-летнего мальчика. От удара ребенок упал на дорогу, а затем он вскочил и убежал.

Позже родители вызвали домой скорую помощь, откуда мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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