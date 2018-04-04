В Таллинне автобус сбил десятилетнего мальчика

Инцидент имел место у здания по адресу Ыйсмяэ-теэ, 105. По предварительным данным, маршрутный автобус MAN, которым управлял 55-летний мужчина, сбил на регулируемом знаками пешеходном переходе 10-летнего мальчика. От удара ребенок упал на дорогу, а затем он вскочил и убежал.