В Таллинне автобус сбил десятилетнего мальчика
4 апреля 2018 г., 7:15
В вторник, 3 апреля, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у здания по адресу Ыйсмяэ-теэ, 105. По предварительным данным, маршрутный автобус MAN, которым управлял 55-летний мужчина, сбил на регулируемом знаками пешеходном переходе 10-летнего мальчика. От удара ребенок упал на дорогу, а затем он вскочил и убежал.
Позже родители вызвали домой скорую помощь, откуда мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.