В Харьюмаа в аварии пострадал младенец
4 апреля 2018 г., 7:52
Во вторник 3 апреля, около 16.30 в Харьюмаа произошла авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и легковушка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в волости Кийли на десятом километре дороги Таллинн – Рапла – Тюри, где у грузовика Scania, которым управлял 59-летний мужчина, отлетело одно колесо и врезалось в ехавший во встречном направлении легковой автомобиль Ford Focus.
С места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили находившуюся за рулем Ford 40-летнюю женщину и находившегося в машине четырехмесячного младенца.