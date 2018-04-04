В Харьюмаа в аварии пострадал младенец

Инцидент имел место в волости Кийли на десятом километре дороги Таллинн – Рапла – Тюри, где у грузовика Scania, которым управлял 59-летний мужчина, отлетело одно колесо и врезалось в ехавший во встречном направлении легковой автомобиль Ford Focus.