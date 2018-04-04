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В Харьюмаа в аварии пострадал младенец

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ФОТО: Ardi Truja

Во вторник 3 апреля, около 16.30 в Харьюмаа произошла авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и легковушка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в волости Кийли на десятом километре дороги Таллинн – Рапла – Тюри, где у грузовика Scania, которым управлял 59-летний мужчина, отлетело одно колесо и врезалось в ехавший во встречном направлении легковой автомобиль Ford Focus.

С места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили находившуюся за рулем Ford 40-летнюю женщину и находившегося в машине четырехмесячного младенца.

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