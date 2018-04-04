Кремль ждет извинений от Великобритании в связи с делом Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России по поводу ситуации вокруг дела Скрипаля. Он подчеркнул, что "теория" Лондона в любом случае не подтвердится.
"Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет к этому отношения. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали. И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне", - подчеркнул он.
"Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится, но неизбежны такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться", - продолжил Песков.
Он также отметил, что с самого начала расследования ситуация была совершенно чудовищная. Пресс-секретарь Путина назвал обвинения Лондона в адрес Кремля в причастности к химатаке в Солсбери безумными.
Эти обвинения, отметил Песков, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены. "Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае, сейчас в ОЗХО будет вестись работа, президент только что говорил о вопросах, которые поставила российская сторона", - напомнил он.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре выразил надежду на то, что на сессии Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля в деле Скрипаля будет поставлена точка.