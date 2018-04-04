Один из крупнейших инвесторов Facebook потребовал отставки Цукерберга из-за утечки данных 50 млн пользователей

По его словам, место Цукерберга в руководстве компанией должен занять независимый управляющий. Кроме того, в совет директоров Facebook нужно ввести новых людей с опытом в вопросах данных и этики, чтобы повысить безопасность персональных данных пользователей соцсети, пишет Newsru.com.

"Это восьмая крупнейшая компания мира. У них два миллиарда пользователей. Они находятся в неизведанных водах, и они не сориентировались таким образом, чтобы убедить людей в безопасности их персональных данных и сделать так, чтобы пользователи чувствовали себя хорошо в Facebook", - подчеркнул глава инвестфонда.

Стрингер также отметил, что скандал вокруг Facebook обнажил риски, с которыми сталкивается демократия. По его словам, инвесторы не будут незамедлительно избавляться от акций, но у них есть право задавать обоснованные вопросы в связи со сложившейся ситуацией.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в середине марта после разоблачительных публикаций в ряде крупных изданий. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, передавшего данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica, через созданное им приложение thisisyourdigitallife на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

27 марта бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал, что канадская компания AggregateIQ (AIQ) разработала компьютерную программу Ripon, которая использовалась для выявления сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США. Ранее именно Уайли в разговоре со СМИ заявил, что Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Дональда Трампа.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг после многочисленных призывов согласился прийти на слушания в конгресс США, где ему, вероятно, зададут немало вопросов о масштабной утечке данных.