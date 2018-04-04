Панарин установил рекорд клуба, Малкин - самый ценный игрок

Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Детройтом» (5:4 ОТ), в котором он сделал две голевые передачи и забросил шайбу.

Россиянин набрал 80-е (27+53) очко в сезоне, побив свой рекорд (77) результативности, установленный в позапрошлом, дебютном чемпионате НХЛ.

Кроме того, Панарин стал первым в истории «Коламбуса» игроком с 80 очками в сезоне. В последних четырех играх Панарин набрал 11 очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан самым ценным игроком команды по итогам регулярного сезона.

«Пингвинс» вручили награды хоккеистам клуба. За высокое спортивное мастерство и верность хоккею награду получил защитник Крис Летанг. За заслуги перед командой приз получил голкипер Мэтт Мюррей.

Лучшим хоккеистом по версии других игроков стал форвард Сидни Кросби.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров третьим в истории «Лайтнинг» сделал 60 голевых передач за сезон и первым – после Мартена Сен-Луи, на счету которого в чемпионате НХЛ-2010/11 было 68 ассистов. Кучеров набрал 98-е (38+60) очко в сезоне, сократив отставание в гонке бомбардиров от лидирующего Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 103). Если Кучеров сможет набрать 100 очков в сезоне, то станет также третьим игроком клуба после Венсана Лекавалье и Мартена Сен-Луи, кому удалось достичь этого рубежа. Андрей Василевский провел 8-ю сухую игру в сезоне, побив рекорд «Лайтнинг» (7), установленный Николаем Хабибулиным в чемпионате НХЛ-2001/02. "Тампа" одержала победу над "Бостоном" и набрала 110 очков, поставив тем самым рекорд клуба.

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин отметился дублем в матче с «Вегасом» (4:5 Б) и стал его первой звездой. Заброшенные шайбы стали для российского игрока 7-й и 8-й в сезоне. В послематчевой серии ему не удалось реализовать буллит. Всего на счету Голдобина стало 14 (8+6) очков в 35 матчах сезона НХЛ за «Кэнакс».

Результаты матчей:

Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Айлендерс – Филадельфия – 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Коламбус – Детройт – 5:4 (1:3, 1:1, 2:0)

Монреаль – Виннипег – 4:5 (0:2, 1:1, 3:1)

Тампа-Бэй – Бостон – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Флорида – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Калгари – Аризона – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Ванкувер – Вегас – 4:5 (1:1, 0:2, 3:1)