Прокуратура: известный производитель молока содействовал мошенничеству

Летом Пярнуский уездный суд начнет рассмотрение случая мошенничества. Прокуратура обвиняет пярнуское НКО в выманивании денежных средств у Центра инвестирования в окружающую среду (KIK). По мнению стороны обвинения, к этому делу также причастно предприятие Halinga OÜ и его руководитель Рауль Пеэтсон.

«Мы считаем достойным осуждения тот факт, что оказались под следствием, - сообщил Пеэтсон. – Мы с этим не согласны».

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет НКО Sökal и ее представителя Рийво Лийна в получении от KIK дотации незаконным путем. В 2013-ом и 2014 годах Sökal получило из фонда ЕС свыше 56 000 евро, выделенные на покупку крупного рогатого скота. Согласно документам, скот были приобретен у предприятия Halinga. По оценке прокуратуры, KIK были осознанно предоставлены ложные данные.

Если коротко, то следствие установило, что стоимость скота была завышена, для того чтобы получить большую дотацию.

Прокурор Кайдо Туулемяэ отметил, что стороны договорились указать в ценовом предложении ложные данные. «На самом деле скот был приобретен у третьего предприятия по более низкой цене. Сделка с Halinga, по оценке прокуратуры, была фиктивной», - сказал он.

Пеэтсон не понимает, зачем столь крупному предприятию участвовать в мошенничестве. «Мы в среднем ежегодно продаем скота на 400 000 евро. Какой нам смысл участвовать в каких-то мошеннических схемах ради сомнительной прибыли», - сообщил он.

Пеэтсон сказал, что им остается лишь ждать решения суда, а также сообщил, что они не согласны с позицией прокуратуры.

Пресс-секретарь KIK Элина Кинк сказала, что возможный случай мошенничества обнаружили полиция и прокуратура. «Если правила нарушаются, за то следует нести ответственность», - сообщила она.

KIK требует возврата денежных средств от предприятий. Соответствующие сумму были арестованы на счетах предприятий. Суд начнет рассматривать дело 18 июня.

Halinga OÜ является одним из крупнейших не только в Эстонии, но и, вероятно, во всей Европе. В 2016 году на молочной ферме Halinga OÜ было свыше 1700 коров, а выручка предприятия достигала четырех миллионов евро.