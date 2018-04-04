Умер член Рийгикогу Андрес Аммас

“Я баллотировался в Рийгикогу для того, чтобы привнести в руководство Свободной партией свежий взгляд на будущее Эстонии, содержательный и открытый обмен мыслями, бережливость и долгосрочную перспективу при принятии решений, волю к сотрудничеству ради эстонского государства в сложной ситуации, и для того, чтобы коллективная совесть Рийгикогу ни на йоту не стала тяжелее», - охарактеризовал когда-то Аммас свое желание участвовать в большой политике.

Андрес Аммас родился 25 февраля 1962 года. В 1984 году он окончил Таллиннскую государственную консерваторию по специальности музыкальная педагогика, а в 1993-м – Тартуский университет по специальности журналистика.

В 1982-1986 и 1988-1990 он был учителем в Хаапсалуской 1-й средней школе, в 1986-1987 проработал там же завучем. Он также был дирижером школьного музыкального театра “Мальчик-с пальчик”.

Он работал заведующим отделом культуры исполкома Хаапсалу. Затем создал первую уездную газету на частном капитале в Эстонии Lääne Elu, став ее первым главным редактором (в 1992-1995 и 1996-1999).

В 1995-1996 работал советником по образованию в Хаапсалуской городской управе. В 1999-2001 был генсеком Союза отечества, в 2001-2002 советником премьер-министра и руководителем его бюро.

В 2003-2007 он был учителем в Хаапсалуской гимназии, в 2007-2011 там же директором. В 2011-2015 работал ведущим на Vikerraadio, где вел передачи «Vikerhommik», «Mulle eeldib see muusika», «Kauamängiv».

Также в 2012-2013 годах он был учителем музыки в таллиннской школе имени Константина Пятса под открытом небом, а в 2014-2015 – преподавал в гимназии Ноароотси.

В 1990-1992 он входил в Верховный совет Эстонской Республики. 20 августа 1991 года голосовал за восстановление независимости Эстонии. Он также был депутатом Эстонского Конгресса. На выборах 2015 года в Рийгикогу баллотировался в 5-м округе, получил там 1859 голосов и был избран членом Рийгикогу по окружному мандату.