Низкий уровень воды в море мешает паромному сообщению
4 апреля 2018 г., 8:53
В связи с низким уровнем воды в среду возможны нарушения в перевозках автомобилей паромом Ormso на линии Свибю - Рохукюла.
Перевозки автобусов и тяжелого автотранспорта весом от 20 тонн прекращаются, если уровень воды опустился более чем на 40 см. Перевозки автотранспорта весом до 20 тонн за исключением легковых автомобилей прекращаются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, отмечает Kihnu Veeteed.
К утру среды уровень воды опустился на 40 см.