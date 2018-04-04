Галерея: рай земной находится в живописном Пярнумаа

Эта усадьба построена в 2002 году в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда и является, по сути, маленьким государством в государстве: на площади в целых 94 200 квадратных метров растет лес и нет никаких шумных соседей. Зато есть шесть строений и сад. Прогуливаясь по участку, можно встретить диких, но не опасных животных, которые приходят, наверное, полюбоваться чудесным домом.