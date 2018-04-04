Галерея: рай земной находится в живописном Пярнумаа

Эта роскошная недвижимость расположена в живописном уголке Пярнуского уезда и ищет нового хозяина, который сможет оценить ее по достоинству, рассказывает портал Kodu.
Эта усадьба построена в 2002 году в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда и является, по сути, маленьким государством в государстве: на площади в целых 94 200 квадратных метров растет лес и нет никаких шумных соседей. Зато есть шесть строений и сад. Прогуливаясь по участку, можно встретить диких, но не опасных животных, которые приходят, наверное, полюбоваться чудесным домом.
Трехэтажный дом имеет площадь более 400 квадратных метров. Солидная двусветная гостиная - безусловно, сердце дома. А в уютных спальнях очень хорошо спится под шум сосен. Есть баня и огромный, площадью 40 м2, выходящий на южную сторону, балкон.
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