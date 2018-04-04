Криштиану Роналду забил самый красивый гол в своей карьере,"Реал" разгромил "Ювентус"

Уже на третьей минуте Роналду после передачи Иско отправил мяч в ворота Буффона, доведя рекордную серию до 10 матчей - именно столько матчей подряд в ЛЧ Роналдо не уходил с поля без забитого гола. На 64-й минуте же случилось чудо: Роналду исполнил свою давнишнюю мечту, забить гол "бисиклетой". При росте 1,87 саниметра, нападающий "Реала" прыгнул на высоту 2,23 метра и ударом через себя поразил ворота Буффона во второй раз. Никогда еще КриРо не забивал таким образом и очень хотел добавить именно такой гол в свою коллекцию.

Are you kidding me? pic.twitter.com/K0CnDP6OKf — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018

Хотя игра и проходила в Турине, но болельщики "Юве" по достоинству оценили красоту взятия ворот устроив футболисту овацию. Роналдо в ответ поблагодарил итальянских любителей футбола: «Это был незабываемый момент. Хочу поблагодарить болельщиков «Ювентуса»: «Grazie» [«Спасибо»]. То, что они сделали, это просто фантастика», – цитирует Роналду португальское издание Record.

Juventus fans clapping for Ronaldo and his goal. He appreciates it, says thank you, and gives a thumbs up. pic.twitter.com/kLeQcxuVZP — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018

По достоинству оценили гол и игроки "Ювентуса": Джанлуиджи Буффон после игры поздравил португальца, а защитник Андреа Бардзальи сказал, что гол Роналду был словно из Playstation. Игрок "Реала" Даниель Карвахаль назвал гол историческим, а полузащитник испанцев Каземиро назвал Роналду лучшим из всех футболистов на планете.

Джиджи Буффон по достоинству оценил второй гол Роналду ФОТО: JAVIER SORIANO/AFP/Scanpix

Окончательный счет в матче: 3:0, установил на 72-й минуте Марсело, опять-таки с передачи Роналду. После такого разгрома дома "Ювентусу" необходимо забивать как минимум четыре мяча, чтобы прийти в полуфинал. Скорее всего, для итальянцев, у которых в ответном матче не будет играть удаленный Пауло Дибала, это непосильная задача.