Полиция разыскивает пассажиров автобуса, съехавшего в кювет

В понедельник утром около 9.25 на 19-м км шоссе Кейла - Хаапсалу автобус вылетел в кювет.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в автобусе находились восемь человек. «Одного человека доставили в больницу для проверки здоровья и еще одному была оказана первая помощь на месте», - сказал пресс-секретарь. Остальные не пострадали.