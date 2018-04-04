Полиция разыскивает пассажиров автобуса, съехавшего в кювет
4 апреля 2018 г., 9:07
В Харьюмаа на шоссе Кейла-Хаапсалу автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся набок, скорая помощь доставила одного человека в больницу.
В понедельник утром около 9.25 на 19-м км шоссе Кейла - Хаапсалу автобус вылетел в кювет.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в автобусе находились восемь человек. «Одного человека доставили в больницу для проверки здоровья и еще одному была оказана первая помощь на месте», - сказал пресс-секретарь. Остальные не пострадали.
Полиция просит находившихся в автобусе пассажиров позвонить по телефону 612 3000 или прийти в Ляэне-Харьюское отделение полиции по адресу Рахумяэ теэ, 6/1.