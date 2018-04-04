среда, 4 апреля 2018 г.
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Полиция разыскивает пассажиров автобуса, съехавшего в кювет

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В Харьюмаа на шоссе Кейла-Хаапсалу автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся набок, скорая помощь доставила одного человека в больницу.

В понедельник утром около 9.25 на 19-м км шоссе Кейла - Хаапсалу автобус вылетел в кювет.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в автобусе находились восемь человек. «Одного человека доставили в больницу для проверки здоровья и еще одному была оказана первая помощь на месте», - сказал пресс-секретарь. Остальные не пострадали.

Полиция просит находившихся в автобусе пассажиров позвонить по телефону 612 3000 или прийти в Ляэне-Харьюское отделение полиции по адресу Рахумяэ теэ, 6/1.

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