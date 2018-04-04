Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Тбилиси за 195 евро!
4 апреля 2018 г., 9:20
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 253 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тбилиси начиная со 195 евро
Туда-обратно из Таллинна в Белград начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Италию начиная со 183 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 535 евро
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 436 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 165 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 436 евро
Туда-обратно из Франкфурта в Намибию начиная с 400 евро
Туда-обратно из Мадрида в Эквадор начиная с 438 евро