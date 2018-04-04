Галерея: на пярнуском рынке недвижимости появился дом в скандинавском стиле

Дом небольшой площади (123 м2) на небольшом участке (484 м2), безусловно, заслуживает внимания. Дизайн выдержан в скандинавском стиле с безупречным вкусом, планировка современная и все удобства - вот три главных достоинства дома.

Здесь всего в меру и ничего чересчур. Двухэтажный дом готов к переезду: в цену входит все, что вы видите на фотографиях. Дом подходит как молодой семье, так и тем, кто хочет, продав недвижимость в столице, провести пенсионные годы на берегу моря в курортном городе.