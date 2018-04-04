Мартин Хельме – министру культуры: почему ETV+ покупает рекламу на российском пропагандистском канале?
4 апреля 2018 г., 9:22
Депутат Рийгикогу от EKRE и член совета ERR Мартин Хельме направил запрос к министру культуры Индреку Саар, в котором просит объяснить, почему телеканал ETV+ купил рекламное время на российском государственном телеканале РТР.
Мартин Хельме утверждает, что российский телеканал РТР стопроцентно подконтролен Кремлю и более пропагандистский, чем ПБК, пишет rus.err.ee.
Хелме хочет узнать мнение министра культуры Индрека Саара, целесообразно ли общественноправовому телеканалу Эстонии поддерживать деятельность российского пропагандистского телеканала деньгами эстонских налогоплательщиков.