Допинг-офицеры вынудили российскую лыжницу каждый день ждать их на автозаправке

«Мы живем в Сарове, а это, как известно, закрытый город. Одно из условий для восстановления РУСАДА заключалось в том, что мы не должны "ставить промежутки" (укрываться от сдачи допинг-проб) в закрытых городах. Пришлось выезжать за колючку на автозаправку, что километрах в пяти от города. Сидим в автомобиле и ждем — вдруг приедут», — рассказала Седова. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ждать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали, хотя, по словам ответственных чинов ВАДА, допинг-офицеры могут посещать и закрытые города на территории России, в том числе и Саров.