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Спасательный департамент запретил выход на лед внутренних водоемов

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Лед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Согласно приказу гендиректора Спасательного департамента, со среды на внутренних водоемах по всей стране запрещен выход на лед, цель запрета — предотвратить несчастные случаи на водоемах, избежать угрозы для человеческих жизней и призвать людей к безопасному поведению.

«На ближайшие дни прогнозируют существенное потепление, что значит, что лед на внутренних водоемах становится очень хрупким и больше не выдерживает веса человека. Ни в коему случае не оставляйте без присмотра вблизи водоемов детей и домашних животных. Дети и домашние животные не осознают, какие риски связаны с хрупким льдом, они могут провалиться сквозь тонкий лед и уже не смогут сами выбраться», - сказал эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала.

«Прошлый опыт показывает, что весной, когда тает лед, прежде всего возникают проблемы с рыбаками, нарушающими запрет спасателей. В этом году в ходе рыбалки погибли два человека», - добавил Виркала.

Спасательный департамент напоминает, что если человек нарушает запрет на выход на лед и игнорирует требования спасателей уйти со льда, спасатели могут вызвать на место полицию, которая возбудит дело о проступке.

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