Спасательный департамент запретил выход на лед внутренних водоемов

«На ближайшие дни прогнозируют существенное потепление, что значит, что лед на внутренних водоемах становится очень хрупким и больше не выдерживает веса человека. Ни в коему случае не оставляйте без присмотра вблизи водоемов детей и домашних животных. Дети и домашние животные не осознают, какие риски связаны с хрупким льдом, они могут провалиться сквозь тонкий лед и уже не смогут сами выбраться», - сказал эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала.