Спасательный департамент запретил выход на лед внутренних водоемов

Согласно приказу гендиректора Спасательного департамента, со среды на внутренних водоемах по всей стране запрещен выход на лед, цель запрета — предотвратить несчастные случаи на водоемах, избежать угрозы для человеческих жизней и призвать людей к безопасному поведению.
«На ближайшие дни прогнозируют существенное потепление, что значит, что лед на внутренних водоемах становится очень хрупким и больше не выдерживает веса человека. Ни в коему случае не оставляйте без присмотра вблизи водоемов детей и домашних животных. Дети и домашние животные не осознают, какие риски связаны с хрупким льдом, они могут провалиться сквозь тонкий лед и уже не смогут сами выбраться», - сказал эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала.
«Прошлый опыт показывает, что весной, когда тает лед, прежде всего возникают проблемы с рыбаками, нарушающими запрет спасателей. В этом году в ходе рыбалки погибли два человека», - добавил Виркала.
Спасательный департамент напоминает, что если человек нарушает запрет на выход на лед и игнорирует требования спасателей уйти со льда, спасатели могут вызвать на место полицию, которая возбудит дело о проступке.