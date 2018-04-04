Особняк продюсера "Матрицы" купил коллекционер домов на пляже миллионеров в Малибу

При этом особняк в районе Carbon Beach, который называют пляжем миллионеров - у Эллисона уже двенадцатый, отмечает Realtor.

В рамках сделки Эллисон выбил очень приличную скидку: первоначально Сильвер, наиболее известный по фильмам "Матрица", "Смертельное оружие" и "Крепкий орешек", просил за свой особняк 57 млн долларов. Впрочем, даже получив 38 млн, Сильвер сделал очень выгодное вложение. В 2003 году он приобрел этот дом у другого голливудского продюсера Роберта Чартоффа ("Рокки") за 14 млн.

Двухэтажный особняк площадью 544 кв. метра расположен на берегу моря у знаменитой трассы Pacific Coast Highway. В нем пять спален и шесть ванных комнат. На втором этаже - рабочий лофт. Это единственный особняк с выходом к морю в районе Carbon Beach, где хозяин не пожалел места для теннисного корта.

Эллисон начал скупать собственность в Малибу в 2002 году и сейчас владеет более чем десятком объектов. Тогда пляж в этом районе был недоступен для общественности, и лишь в 2015 году году после длительной судебной тяжбы рядовые жители Калифорнии получили право прохода к морю.