США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая

Ранее сообщалось, что штрафными пошлинами будет облагаться китайский импорт на сумму в 60 млрд долларов, пишет DW.com.

На китайские товары, список которых в ближайшие два месяца будет уточняться, вводятся 25-процентные пошлины. Под санкции подпадает в первую очередь сфера высоких технологий - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. Такие потребительские товары, как одежда, под штрафные пошлины пока не подпадают, поскольку повышение цен на них напрямую ударит по американским потребителям.

Зеркальный ответ

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что действия США не отвечают ни китайским, ни американским интересам. Со своей стороны Министерство торговли в Пекине обещало ввести ответные зеркальные меры. "Мы подготовим соответствующие меры в отношении США в аналогичных масштабах", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном 4 апреля.

В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что Китай в состоянии ответить на любые протекционистские действия США в сфере торговли. В документе также отмечается, что Китай незамедлительно обратится в арбитражные инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку действия США "подрывают основы и дух ВТО".