Спешите! Открылась регистрация на Тотальный диктант

«В этом году мы решили отойти от ставшей привычной концепции, когда диктант проходил только в одном месте, и вернуться к формату нескольких площадок. Они подобраны так, чтобы каждый нашел себе мероприятие по вкусу», – отметил председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

«Тем, кто хотел бы написать диктант в классическом режиме, под диктовку филолога, за партой и со знакомым преподавателем, в этом году будет предоставлена такая возможность. Поэтому одна из площадок разместится в Таллиннском университете, в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Как известно, в Таллинн специально прибудут два звездных „диктатора“. В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков», - рассказал Михаил Кылварт.

Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на Тотальный диктант можно на официальной странице акции в интернете - totaldict.ru. Нужно создать личный кабинет, выбрать город и площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.

Напоминаем, что 7 апреля в 11.00 в Auditorium Maximum (А-002) Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29) состоится заключительное занятие курсов «Русский по субботам». В программу бесплатных курсов включены правила правописания, повторение которых увеличит шанс получить положительную оценку за диктант.

Материалы для подготовки также доступны на официальной странице акции – totaldict.ru.