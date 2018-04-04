Спешите! Открылась регистрация на Тотальный диктант

14 апреля пройдет всемирная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. Сегодня, 4 апреля, началась регистрация участников.
«В этом году мы решили отойти от ставшей привычной концепции, когда диктант проходил только в одном месте, и вернуться к формату нескольких площадок. Они подобраны так, чтобы каждый нашел себе мероприятие по вкусу», – отметил председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.
«Тем, кто хотел бы написать диктант в классическом режиме, под диктовку филолога, за партой и со знакомым преподавателем, в этом году будет предоставлена такая возможность. Поэтому одна из площадок разместится в Таллиннском университете, в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Как известно, в Таллинн специально прибудут два звездных „диктатора“. В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков», - рассказал Михаил Кылварт.
Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на Тотальный диктант можно на официальной странице акции в интернете - totaldict.ru. Нужно создать личный кабинет, выбрать город и площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.
Напоминаем, что 7 апреля в 11.00 в Auditorium Maximum (А-002) Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29) состоится заключительное занятие курсов «Русский по субботам». В программу бесплатных курсов включены правила правописания, повторение которых увеличит шанс получить положительную оценку за диктант.
Материалы для подготовки также доступны на официальной странице акции – totaldict.ru.
Справка: Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году премию «Большая книга». Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд Тотальный диктант, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2017 году событие охватило 71 страну, объединив 200 000 человек в 866 городах.