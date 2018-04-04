среда, 4 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Заместитель Аммаса Энн Мери подумает о переходе в Рийгикогу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Raul Mee

Заместитель скончавшегося в ночь на среду депутата Рийгикогу и члена Свободной партии Андреса Аммаса, Энн Мери, думает о переходе в парламент.

«Я еще подумаю о переходе в Рийгикогу, - сказал Мери BNS в среду утром. - Если удастся разобраться с работой, скорее всего пойду. Стопроцентной уверенности пока нет, но все идет к этому».

Живущий на Сааремаа 76-летний Мери является председателем совета действующего на острове производителя резиновых деталей Merinvest, а также президентом Германской торговой палаты.

Андрес Аммас скончался в ночь на среду.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ