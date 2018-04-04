Заместитель Аммаса Энн Мери подумает о переходе в Рийгикогу
4 апреля 2018 г., 10:28
Заместитель скончавшегося в ночь на среду депутата Рийгикогу и члена Свободной партии Андреса Аммаса, Энн Мери, думает о переходе в парламент.
«Я еще подумаю о переходе в Рийгикогу, - сказал Мери BNS в среду утром. - Если удастся разобраться с работой, скорее всего пойду. Стопроцентной уверенности пока нет, но все идет к этому».
Живущий на Сааремаа 76-летний Мери является председателем совета действующего на острове производителя резиновых деталей Merinvest, а также президентом Германской торговой палаты.
Андрес Аммас скончался в ночь на среду.