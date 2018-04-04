Молодая эстонская семья живет в даче на колесах посреди леса и без электричества

Семья Грете Лийвак, состоящая из пяти человек, купила в прошлом году земельный участок в Харьюмаа, стоящий на котором старый хуторской дом был практически разрушен и не подлежал восстановлению. Поэтому было начато строительство нового дома. Но где жить до окончания строительства? Чтобы контролировать процесс, нужно находиться неподалеку, к тому же не хотелось тратить деньги на оплату съемного жилья.

Было найдено необычное решение: за 10 000 евро купили дом на колесах площадью 45 м2, который удалось приспособить под жилье. Проблема заключалась в том, что на участке не было электричества. На помощь пришла солнечная батарея.

Прицеп предоставил семейству надежную крышу, но потребовалось много работы. ФОТО: Erakogu

Важно было утеплить дом, чтобы в нем можно было пережить зиму. На пол постелили плиты Kingspan, а стены утеплили пенопластом. Затем Грете и ее муж принялись за комнаты. «Дом внутри был вполне пригоден к проживанию, но так как мы не знали, сколько лет нам придется провести в этом прицепе, мы постарались сделать его максимально уютным», - рассказала Грете.

Несмотря на небольшую площадь, в доме на колесах находятся: гостиная с открытой кухней, санузел с туалетом, детские и спальня родителей. В доме не было прихожей, но отец семейства сделал для этой цели пристройку.

На полы вместо коврового покрытия положили ламинат, заменили английские электрические розетки, которые не подходили для нашей бытовой техники. Вместо газового камина в гостиной установили дровяной.

До: гостиная до ремонта была решена в бежевых тонах. ФОТО: Erakogu

После: уютная гостиная после ремонта. ФОТО: Erakogu

То, что можно было использовать, оставили без изменений. Например, кухонные шкафчики лишь перекрасили и заменили им ручки, а вот столешницу пришлось установить новую. И, конечно, наибольшей перестройке подвергся санузел.

В заключение отремонтировали фасад и соорудили террасу из европоддонов. Всего на утепление и ремонт временного жилища было потрачено около 2000 евро.