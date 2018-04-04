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Женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube, была веганом и вела видеоблог

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Устроившая стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно Насим Наджафи Агдам была иранкой и веганом, а также вела видеоблог на YouTube, на который были подписаны около 5000 человек.

ФОТО: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS/Scanpix

Устроившая стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния, США) Насим Наджафи Агдам была иранкой и веганом, а также вела видеоблог на YouTube, на который были подписаны около 5000 человек. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на свою израильскую службу новостей и сайт Newshub.

По данным издания, в описании своего профиля на YouTube Насим называла себя «персидско-азербайджанской веганкой-культуристом», а также «пропагандисткой здорового и гуманного образа жизни».

Она также была активистом по защите прав животных. В частности, в 2009 году издание Los Angeles Times брало у нее комментарий, в котором Агдам высказывалась против использования свиней на армейских учениях.

В последнее время блогер жаловалась на действия администрации YouTube, которая, по ее мнению, фильтровала ее публикации, из-за чего женщина стала получать меньший доход.

Первое подобное заявление она опубликовала в январе 2017 года, впоследствии Насим неоднократно выступала против политики видеосервиса. В настоящее время ее канал удален.

В ночь перед нападением полиция обнаружила Насим спящей в автомобиле вдалеке от ее дома - в округе Санта-Клара, граничащем с Сан-Матео, где расположена штаб-квартира YouTube. Это произошло после того, как ее семья, проживающая на юге Калифорнии, сообщила о ее пропаже, сообщает Mercury News.

По данным сайта, отец Насим при этом предупредил полицию, что его дочь могла отправиться в офис YouTube, потому что она ненавидела компанию. По всей видимости, стражи порядка обнаружили Насим, когда она находилась на пути в YouTube.

Офицеры пообщались с Насим, но не обыскали ее. После этого они связались с ее семьей и сообщили, что с ней все в порядке. Спустя несколько часов женщина устроила стрельбу, ранив троих человек, после чего застрелилась.

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