Водители, внимание! В связи с ремонтом на улице Меривялья изменится организация движения
4 апреля 2018 г., 10:53
В апреле начнется ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна. Планируется сделать ее трехрядной.
Один из рядов движения будет иметь переменное направление: утром он дополнит полосу движения в сторону города, а вечером – в сторону Виймси.
Во время работ скорость будет ограничена 30 км/ч, сообщает Раэпресс.
Заменено будет асфальтовое покрытие, замене подвергнутся крышки канализационных люков.
Работы будут вестись поэтапно. Их стоимость – 659 000 евро, срок окончания – июнь.
Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.