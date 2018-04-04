среда, 4 апреля 2018 г.
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  • Водители, внимание! В связи с ремонтом на улице Меривялья изменится организация движения

Водители, внимание! В связи с ремонтом на улице Меривялья изменится организация движения

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ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В апреле начнется ремонт улицы Меривялья на участке между улицами Рандвере и Ранна. Планируется сделать ее трехрядной.

Один из рядов движения будет иметь переменное направление: утром он дополнит полосу движения в сторону города, а вечером – в сторону Виймси.

Во время работ скорость будет ограничена 30 км/ч, сообщает Раэпресс.

Заменено будет асфальтовое покрытие, замене подвергнутся крышки канализационных люков.

Работы будут вестись поэтапно. Их стоимость – 659 000 евро, срок окончания – июнь.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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