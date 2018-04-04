Воспитание офисом: непокорного футболиста перевели на работу в отдел кадров

Первым отказником стал нападающий Максим Кануннуков. Как сообщает championat.com, Канунников расторг досрочно свой контракт по обоюдному согласию с казанцами и теперь пребывает в статусе свободного агента. А вот со вторым игроком Ильзатом Ахметовым возникла сложная ситуация: игрок решил покинуть "Рубин", по слухам на Ахметова всерьез нацелились ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", поэтому подписывать заявление о приеме на работу в ООО "ФК Рубин" Ахметов не стал.

По информации казанского издания «БИЗНЕС Online», в переговорах с Ахметовым участвовали как руководители «Рубина», так и главный тренер команды Курбан Бердыев. В клубе были заинтересованы в продлении соглашения с перспективным футболистом.

По прежнему соглашению зарплата полузащитника составляла 300 тыс. евро в год. Он с представителями настаивал на увеличении количества игрового времени за первую команду. «Рубин» утверждает, что согласился на все требованиях, хотя «они регулярно менялись». Ситуация усложнялась тем, что и до смены юридического статуса у Ахметова с «Рубином» шли контрактные споры. В том числе и относительно заработной платы: из альтернативных источников сообщается, что футболист получал 90 тыс. рублей в месяц (около 1300 евро).

Ахметов отказался переходить в ООО и выразил готовность продолжать тренироваться и выполнять рабочие обязанности, исполняя своё трудовое соглашение с МАУ «ФК «Рубин». Для этого он требовал погашения задолженности по заработной плате и предоставления графика тренировочных занятий.

Однако Ахметов не дождался тренировочных занятий. Вместо зеленых полей и беговых дорожек футболисту было предложено явиться в офис старого клуба МАУ «ФК «Рубин» и занять свое место за офисным столом, где теперь и есть его рабочее место, на котором он должен исполнять положения трудового договора с МАУ. Сам спортсмен просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью. По словам директора «Рубина» Рустама Саяхова, это невозможно: "Футболист Ильзат Ахметов не переведён на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ «ФК «Рубин» нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью. Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше. Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на всё и планировали, что на игру со «Спартаком» он выйдет в основе «Рубина». Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили. Если он хочет выполнять свои трудовые обязанности, мы можем предложить ему деятельность в МАУ «ФК «Рубин», которое продолжает своё существование, но не является участником футбольных соревнований. Мы и предложили, исходя из возможностей."

Требованя Ахметова выражались в увеличении заработной платы и игрового времени, но теперь футболисту даже не позволено тренироваться, а только лишь сидеть положенное по трудовому договору время в помещении отдела кадров. По словам руководства «Рубина», клуб намерен требовать с Ахметова денежную компенсацию, как считается, игрок самовольно расторг контракт с «Рубином», однако и казанцев понять можно - за вызвавшего огромный интерес лидеров российского футбола Ахметова можно выручить приличную сумму, а если отпустить игрока, то Ахметов может покинуть клуб абсолютно бесплатно.



Интересный факт: Травмированным игрокам ХК "Адмирал" из КХЛ, Шону Моррисонну, Дамиру Жафярову, Виктору Александрову и Константину Глазачеву было предписано отмечаться при входе и выходе из арены. Таким образом контролировалось их нахождение на рабочем месте. В период с 9:00 до 18:00 хоккеисты были обязаны два раза посетить тренажерный зал, а в качестве тренера по физической подготовке они получили одного из охранников арены.