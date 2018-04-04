Бизнес-империя Олега Гросса решилась на экспансию в Нарву

Сегодня у Гросса на предприятиях порядка 1600 работников, 63 магазина по всей Эстонии. Годовой оборот - 130 миллионов евро. В ответ на вопрос корреспондента Rus.Postimees, почему прежде он не расширял свой бизнес до Нарвы, Гросс признается: "Мы просто были маленькие, сил столько не было".

Олег Гросс прибыл в Нарву, и первым его встретил один из лидеров нарвских центристов Андрус Тамм. ФОТО: Илья Смирнов

В трех будущих нарвских магазинах будет, по прикидкам Гросса, около сотни рабочих мест. В приобретение трех объектов торговой недвижимости в Нарве было вложено в общей сложности приблизительно четыре миллиона евро. По прикидкам бизнесмена, еще миллиона три понадобится вложить в реконструкцию купленных зданий.

Гросс также сообщил, что хотел бы купить в Нарве еще пару участков: "В данный момент нет хороших вариантов, но мы ищем".

У всех трех приобретенных Гроссом в Нарве торговых зданий были или еще остаются договоры с арендаторами, и поэтому быстро открыть новые магазины не удастся. Первым откроется магазин на ул. Пяхклимяэ, 2а - вместо прекратившего свою деятельность крытого рынка Пяхклимяэ. "Есть желание открыть этот магазин как можно скорее, но это зависит от того, как быстро мы получим разрешение на строительство, документы уже в горуправе. Сейчас в Эстонии бюрократия расширяется, требований все больше и больше, но как только нам дадут разрешение строить, дело пойдет быстро", - сказал Гросс.

В приобретенном торговом здании по ул. Пяхклимяэ, 6а ныне магазин Maxima, и там арендный договор закончится в сентябре 2019 года.

Третий нарвский магазин Гросса расположится на первом этаже торгового здания по Таллиннскому шоссе, 47 - в самом центре города - вместо продуктового рынка Narva Centrum (был построен и открыт в 2004 году). Крыша именно этого здания теперь стала взлетно-посадочной площадкой для вертолета нового хозяина.

По словам Гросса, с прежним собственником имеется договоренность позволить ему продолжать работу рынка Narva Centrum на первом этаже еще два года. Таким образом, магазин здесь откроется после 2020 года.

Бывший совладелец Narva Centrum - предприниматель Александр Ефимов подтвердил, что продуктовый рынок продолжит работу в старом здании еще по крайней мере два года. "Как Олег (Гросс) уже говорил, есть проблемы с бюрократией, а в данном случае, я думаю, этих проблем будет еще больше. Сейчас действительно сложно что-то строить", - сказал Ефимов, который не стал отрицать, что в виде здания Narva Centrum продал Гроссу кота в мешке.

"Основное наше направление - продавать свою продукцию, свежее мясо, - рассказывает Гросс о концепции своих будущих нарвских магазинов. - Мы имеем свое свиноводство - 12 тысяч свиней, и есть своя кулинария - колбасное производство, кондитерская, пекарня. От всего нашего оборота 15 процентов дает своя продукция - это очень высокий показатель".

Бизнесмен уверяет, что обилие уже имеющихся продуктовых магазинов в Нарве его не пугает. Он надеется на улучшение отношений с Россией, на российского покупателя. "Если все пойдет хорошо, то, может быть, и кулинарию разместим здесь же, потому что русскую кухню мы знаем очень хорошо, и моя бабушка была русская, - говорит Гросс. - Таких хороших хозяек, как русские, среди эстонок нет, и это самые хорошие работники. Сейчас у нас в кулинарии русские хозяйки".

Вероятный приход в Эстонию немецкой розничной сети Lidl немного тревожит Гросса. "Но там все-таки немецкие, неизвестные нам товары, а мы делаем упор на эстонскую продукцию, к которой наши люди привыкли, которую они любят", - успокаивает он.