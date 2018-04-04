Бизнес-империя Олега Гросса решилась на экспансию в Нарву

Владелец 63 магазинов собственного имени, а также обслуживающего эти магазины кулинарного и мясного производств, Олег Гросс прибыл в Нарву на собственном Eurocopter EC130, приземлившемся на крыше недавно приобретенного им торгового здания. Первым, кто встретил Гросса под еще вращающимися лопастями, был один из лидеров нарвских центристов Андрус Тамм, поскольку без политической поддержки крутиться в Нарве сложнее.
Сегодня у Гросса на предприятиях порядка 1600 работников, 63 магазина по всей Эстонии. Годовой оборот - 130 миллионов евро. В ответ на вопрос корреспондента Rus.Postimees, почему прежде он не расширял свой бизнес до Нарвы, Гросс признается: "Мы просто были маленькие, сил столько не было".
В трех будущих нарвских магазинах будет, по прикидкам Гросса, около сотни рабочих мест. В приобретение трех объектов торговой недвижимости в Нарве было вложено в общей сложности приблизительно четыре миллиона евро. По прикидкам бизнесмена, еще миллиона три понадобится вложить в реконструкцию купленных зданий.
Гросс также сообщил, что хотел бы купить в Нарве еще пару участков: "В данный момент нет хороших вариантов, но мы ищем".
У всех трех приобретенных Гроссом в Нарве торговых зданий были или еще остаются договоры с арендаторами, и поэтому быстро открыть новые магазины не удастся. Первым откроется магазин на ул. Пяхклимяэ, 2а - вместо прекратившего свою деятельность крытого рынка Пяхклимяэ. "Есть желание открыть этот магазин как можно скорее, но это зависит от того, как быстро мы получим разрешение на строительство, документы уже в горуправе. Сейчас в Эстонии бюрократия расширяется, требований все больше и больше, но как только нам дадут разрешение строить, дело пойдет быстро", - сказал Гросс.
В приобретенном торговом здании по ул. Пяхклимяэ, 6а ныне магазин Maxima, и там арендный договор закончится в сентябре 2019 года.
Третий нарвский магазин Гросса расположится на первом этаже торгового здания по Таллиннскому шоссе, 47 - в самом центре города - вместо продуктового рынка Narva Centrum (был построен и открыт в 2004 году). Крыша именно этого здания теперь стала взлетно-посадочной площадкой для вертолета нового хозяина.
По словам Гросса, с прежним собственником имеется договоренность позволить ему продолжать работу рынка Narva Centrum на первом этаже еще два года. Таким образом, магазин здесь откроется после 2020 года.
Бывший совладелец Narva Centrum - предприниматель Александр Ефимов подтвердил, что продуктовый рынок продолжит работу в старом здании еще по крайней мере два года. "Как Олег (Гросс) уже говорил, есть проблемы с бюрократией, а в данном случае, я думаю, этих проблем будет еще больше. Сейчас действительно сложно что-то строить", - сказал Ефимов, который не стал отрицать, что в виде здания Narva Centrum продал Гроссу кота в мешке.
"Основное наше направление - продавать свою продукцию, свежее мясо, - рассказывает Гросс о концепции своих будущих нарвских магазинов. - Мы имеем свое свиноводство - 12 тысяч свиней, и есть своя кулинария - колбасное производство, кондитерская, пекарня. От всего нашего оборота 15 процентов дает своя продукция - это очень высокий показатель".
Бизнесмен уверяет, что обилие уже имеющихся продуктовых магазинов в Нарве его не пугает. Он надеется на улучшение отношений с Россией, на российского покупателя. "Если все пойдет хорошо, то, может быть, и кулинарию разместим здесь же, потому что русскую кухню мы знаем очень хорошо, и моя бабушка была русская, - говорит Гросс. - Таких хороших хозяек, как русские, среди эстонок нет, и это самые хорошие работники. Сейчас у нас в кулинарии русские хозяйки".
Вероятный приход в Эстонию немецкой розничной сети Lidl немного тревожит Гросса. "Но там все-таки немецкие, неизвестные нам товары, а мы делаем упор на эстонскую продукцию, к которой наши люди привыкли, которую они любят", - успокаивает он.
Около восьми лет назад в интервью Ärileht Олег Гросс говорил, что считает Нарву подозрительным городом и совать туда свой нос он никак не хочет. Причина тому - контрабандные сигареты и водка. "В Нарве никто не нашел своего счастья, хотя там и живут 70000 человек", - говорил Гросс в 2010 году.