Грузия считает учения военных РФ в Абхазии и Южной Осетии угрозой безопасности Южного Кавказа
4 апреля 2018 г., 11:29
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии считают, что периодические учения, которые проводят российские военные на территориях Абхазии и Южной Осетии, наносят вред безопасности региона.
Как говорится в представленном накануне в парламенте ежегодном докладе СГБ, который в среду цитируют грузинские СМИ, в 2017 году подразделения дислоцированных на этих территориях российских военных баз провели более 100 военных учений различного типа.
По данным СМИ, в докладе утверждается, что подобные интенсивные военные учения представляют собой угрозу такого масштаба, которая наносит вред безопасности не только Грузии, но и в целом региона Южного Кавказа.