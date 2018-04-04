среда, 4 апреля 2018 г.
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Грузия считает учения военных РФ в Абхазии и Южной Осетии угрозой безопасности Южного Кавказа

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Флаг Грузии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии считают, что периодические учения, которые проводят российские военные на территориях Абхазии и Южной Осетии, наносят вред безопасности региона.

Как говорится в представленном накануне в парламенте ежегодном докладе СГБ, который в среду цитируют грузинские СМИ, в 2017 году подразделения дислоцированных на этих территориях российских военных баз провели более 100 военных учений различного типа.

По данным СМИ, в докладе утверждается, что подобные интенсивные военные учения представляют собой угрозу такого масштаба, которая наносит вред безопасности не только Грузии, но и в целом региона Южного Кавказа.

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