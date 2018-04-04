Бьордален может возглавить Международный союз биатлонистов

Бессеберг раскритиковал идею Бейгаарда баллотироваться на выборах, назвав соотечественника слишком старым :"«Я ничего не имею против него как человека, но он принадлежит к неправильной возрастной группе. читаю одним из важных моментов начать менять 70-летних членов организации. 60-70 лет – это не будущее. Туре Бейгард – отличный парень, но я считаю, что Норвегия как одна из лидирующих наций должна выбрать кого-то из молодого поколения. Мне повезло, когда я сам пришел в IBU: в 42 года стал вице-президентом, а в 46 – президентом. Если смотреть на лидеров стран в Европе, то все они от 31 года и старше. Здесь мы должны не отставать от других и не устраивать в биатлоне дом престарелых», – заявил Бессеберг NRK.

Будущее биатлона, по словам Бессеберга, это Уле-Эйнар Бьорндален, только вчера объявивший о завершении карьеры: «Думаю, Уле Эйнар Бьорндален мог бы справиться с тем, чтобы возглавить IBU сразу после окончания карьеры. Я на сто процентов уверен в том, что он мог бы войти в исполком. Есть много примеров, когда бывшие звезды спорта присоединяются к международным федерациям. Да, нельзя исключать, что однажды Уле-Эйнар станет президентом IBU, но, как мне кажется, это его не очень интересует. Но в этом и нет необходимости, я бы хотел его видеть в исполкоме.

Он сделал очень много для популяризации биатлона. У него тысячи поклонников в Норвегии, Германии, Австрии и России. Каждому спорту важно иметь такого спортсмена. Но все имеет свой конец, и мы благодарны ему за то, что он сделал для биатлона», – сказал Бессеберг.

Однако не все разделяют оптимизм Бессеберга, так, например россисйкий олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал, что Бьорндален совсем не силен ни в политике, ни в управлении: «Любому спортсмену необходимо начинать свою трудовую деятельность с нуля. Практика показывает, что великий спортсмен — это не значит великий тренер, управленец, менеджер. Это совершенно другая профессия. Надо с этим мириться и начинать новую жизнь. Но для того, чтобы быть таким же хорошим специалистом в новом для себя деле, надо обязательно пройти первоначальные стадии. Для этого необходимо учиться, нужна практика и время. Ошибкой будет закончить спорт и сразу пойти руководить какой-нибудь структурой или становиться тренером сборной. Сейчас ходят слухи, что Андерс Бессеберг прочит Бьорндалена на свое место как преемника. Я считаю, что это будет колоссальной ошибкой, учитывая непростую ситуацию с допинг-скандалами. Такая структура, как IBU, требует исключительно опытного и сбалансированного управленца. А у Уле-Эйнара ничего этого нет: он еще сам желтый цыпленок в этом деле», — заявил Васильев РТ.

Сам Великий на вчерашней пресс-конференции не заострил внимание на своем будущем. По его словам сначала он отдохнет, побудет с семьей, а затем, возможно и подумает о тренерской или управленческой карьере.