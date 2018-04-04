В России скончалась многодетная мать, которая "лечилась" от ВИЧ молитвой

Как сообщает сайт иркутского областного Центра СПИД, пациентка провела в реанимации неделю, и врачи все это время боролись за ее жизнь. Однако муж, которому женщина доверяла информацию о своем здоровье и который выступал в качестве ее доверенного лица, запрещал врачам давать ей препараты антиретровирусной терапии. "Ранами Иисуса я исцелен", - цитировал мужчина библейские строки.

По рассказам знакомых пары, женщина сама верила в силу молитвы. Супруги, состоящие в относительно закрытой и немногочисленной альтернативной религиозной группе, считали, что в их семье нужно воспитывать детей в твердой вере, а прием лекарств - это подрыв духовных устоев, сомнение в силе Бога. В ошибочности этого мнения их пытались убедить также и другие участники общины. Однако на мужа с женой это не подействовало.

Отмечается, что овдовевший отец семейства также состоит на учете в связи с ВИЧ-инфекцией. О наличии заболевания у детей пары точных данных нет, поскольку родители их не показывали врачам для обследования на наличие вируса в организме.

Главный врач иркутского Центра СПИД Юлия Плотникова считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы не религиозный фанатизм. "Вера в Бога нисколько не противоречит научным открытиям в области медицины, религиозные объединения разных конфессий оказывают нам большую помощь в сопровождении и лечении пациентов. Но когда вера и убеждения приводят к гибели людей из-за элементарного отказа от помощи, это мракобесие", - заявила эксперт.

Ранее в апреле следователи Иркутска возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как в городской больнице умерла четырехмесячная девочка. Ее мать была ВИЧ-диссиденткой, отказывавшейся лечить и себя, и ребенка, так как считала, что ВИЧ - это миф.

Между тем в Иркутской области проживает 33,5 тысячи человек с ВИЧ. Согласно статистике Центра СПИД, в настоящее время наиболее частой причиной заболевания становятся незащищенные гетеросексуальные контакты, на втором месте с большим отрывом в печальном рейтинге следует нестерильное употребление инъекционных наркотиков.