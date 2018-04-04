Фото: в этом доме находятся самые дешевые в Эстонии квартиры

Так дешево продаются квартиры в поселке Ыру в Валгамаа. В одном доме на продажу выставлены сразу три трехкомнатных и три четырехкомнатных квартиры.

Квартиры находятся в одном подъезде, и их можно купить все сразу, заплатив 6000 евро. Цена одной квартиры - 999 евро.

ФОТО: KV.EE

Квартиры требуют капитального ремонта, в них отключено отопление и водоснабжение, также отсутствует электричество. Есть возможность установить воздушный теплонасос или подключиться к теплосети.

В доме своя котельная и баня в подвале. В другой половине дома находится библиотека, работает товарищество, да и крыша в порядке.

Рядом магазины и детский сад. До Валга - 20 километров. Регулярное автобусное сообщение довезет жителя поселка и до Валга, и до Тарту.