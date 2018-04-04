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Фото: в этом доме находятся самые дешевые в Эстонии квартиры

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ФОТО: KV.EE

В Эстонии есть места, где квартирой можно обзавестись почти бесплатно: например, четырехкомнатную отдадут менее чем мза тысячу евро, пишет Kodu. Правда, возникает вопрос: а спрос-то есть? 

Так дешево продаются квартиры в поселке Ыру в Валгамаа. В одном доме на продажу выставлены сразу три трехкомнатных и три четырехкомнатных квартиры. 

Квартиры находятся в одном подъезде, и их можно купить все сразу, заплатив 6000 евро. Цена одной квартиры - 999 евро. 

ФОТО: KV.EE

Квартиры требуют капитального ремонта, в них отключено отопление и водоснабжение, также отсутствует электричество. Есть возможность установить воздушный теплонасос или подключиться к теплосети. 

В доме своя котельная и баня в подвале. В другой половине дома находится библиотека, работает товарищество, да и крыша в порядке. 

Рядом магазины и детский сад. До Валга - 20 километров. Регулярное автобусное сообщение довезет жителя поселка и до Валга, и до Тарту.

Если вдруг вы заинтересуетесь, пройдите  ПО ССЫЛКЕ.

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