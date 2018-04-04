среда, 4 апреля 2018 г.
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Неожиданная находка в яйце испортила Пасху

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ФОТО: Scanpix

Латвийская передача Bez tabu получила от жительницы Цесиса очень неприятные снимки. Перед Пасхой женщина купила в местной Maxima для покраски белые яйца Balticovo.

«Очень неприятный момент мы пережили, как только начали чистить первое яйцо - внутри был почти что готовый цыпленок», - рассказала Сабине.

Сабине покрасила все 10 яиц, которые были в упаковке, но после необычной находки, яйца и упаковка были выброшены. Женщина утверждает, что именно в Maxima и именно яйца Balticovo были куплены для праздничного выходного.

Bez tabu незамедлительно связалась с представителем Balticovo Томом Аушкапом, чтобы выяснить, как такое могло произойти.

Томс Аушкапс был очень удивлен: «Это что-то необычное, за 45 лет это первая подобная жалоба. Вероятность того, что такое яйцо может попасть на стол потребителя после многочисленных проверок, практически равна нулю!».

Фотографии яиц с эмбрионами можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В телефонном интервью Аушкапс указал на то, что Balticovo не производит белые яйца. Небольшую партию белых яиц раз в год предприятие закупает в Финляндии. Продукт проходит двойную проверку и никаких сюрпризов внутри не должно быть.

Аушкапс очень сожалеет, что семье пришлось столкнуться с такими переживаниями за праздничным столом, и он склонен думать, что это чья-то первоапрельская шутка.

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