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Третье пришествие: Арно Пайперс снова возглавит "Флору"

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ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Как сообщает Postimees, голландский специалист Арно Пайперс с лета снова возглавит таллиннскую "Флору", победившую на чемпионате Эстонии-2017.

Для Пайперса это будет третий приход во "Флору" с начала века. Голландец руководил "Флорой" в 2001-2004 годах, трижды сделав ее победителем чемпионата Эстонии. В 2017 году Пайперс снова принял бразды правления командой, добавив в свою копилку еще один титул чемпиона страны, а в декабре прошлого года не продлил контракт, заявив, что по семейным обстоятельствам вынужден уехать из Эстонии на родину, в Голландию.

Голландец сменит на посту главного тренера Юргена Хенна, который, пока не обладает нужной лицензией УЕФА ПРО, обязательной для прохождения международного лицензирования. Возможно, что Пайперс будет лишь номинальным главным тренером, такая практика в европейском футболе существует, а руководить командой по-прежнему будет Юрген Хенн.

Руководство "Флоры" пока не выступило с официальным заявлением. Президент клуба Пелле Похлак пообещал официально прокомментировать это событие в ближайшие дни.

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