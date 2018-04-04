Третье пришествие: Арно Пайперс снова возглавит "Флору"

Для Пайперса это будет третий приход во "Флору" с начала века. Голландец руководил "Флорой" в 2001-2004 годах, трижды сделав ее победителем чемпионата Эстонии. В 2017 году Пайперс снова принял бразды правления командой, добавив в свою копилку еще один титул чемпиона страны, а в декабре прошлого года не продлил контракт, заявив, что по семейным обстоятельствам вынужден уехать из Эстонии на родину, в Голландию.