Оцененный на престижном конкурсе эстонский дизайн оказался плагиатом

Известное креативное агентство Division попало в затруднительную ситуацию, поскольку оформление упаковки для двух видов пищевых добавок RÕÕM практически полностью копирует работы французской художницы Малики Фавр.

Это открытие заставило бурлить все эстонское дизайнерское сообщество. Само агентство Division ситуацию пока не прокомментировало.

В рекламе пищевых добавок RÕÕM в социальных сетях написано, что эстонские аптекари совместно разработали серию новых пищевых добавок, чтобы предложить жителям Эстонии, необходимые именно им витамины и минералы, в которых они больше всего испытывают недостаток.

«Теперь выяснилось, что оформление двух упаковок для пищевых добавок RÕÕM, является плагиатом. Для нас это стало настоящим ударом, потому что для создания оформления мы провели конкурс, который выиграло известное и заслуживающее доверия креативное агентство Division», - пишет фирма.

Представители фирмы выражают сожалению и отмечают крайнюю прискорбность того факта, что агентство, имеющее заслуживающую доверие историю и выделявшееся среди других местных дизайнеров, допустило столь досадную ошибку и нанесло ущерб как собственному престижу, так и репутации пищевых добавок RÕÕM. «Надеемся, что Division найдет способ быстро решить эту ситуацию», - говорится в сообщении.

Предприниматель и дизайнер Тыну Руннель, работающий на платформе Defolio (на которой в том числе проводится и конкурс Kuldmuna), написал в социальных сетях, что настоящий автор - Малика Фавр - уже с ними связалась и ждет решения ситуации.