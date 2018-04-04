среда, 4 апреля 2018 г.
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Общеевропейский технический сбой не сказался на работе Таллиннского аэропорта

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ФОТО: Küllike Rooväli

Благодаря хорошей работе эстонской диспетчерской службы вчерашний сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) не привел к задержкам или отмене рейсов в Таллиннском аэропорту, пишет Majandus24.

В среду пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф подтвердил ERR, что в настоящее время ситуация находится под контролем, а вылеты проходят по графику. По словам Коффа, ситуацию спасла хорошая работа эстонских авиационных диспетчеров.

«Вчера (во вторник - ред.) был отменен только один рейс Ryanair из Дюссельдорфа в Веце. Пока точно не известно, связана ли отмена с техническим сбоем. Вчера самая напряженная ситуация сложилась после 18.00, когда наступил час пик, но благодаря слаженной и быстрой работе авиационных диспетчеров Lennuliiklusteeninduse AS ни один рейс не был отменен», - сообщил Кофф.

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