Общеевропейский технический сбой не сказался на работе Таллиннского аэропорта

В среду пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф подтвердил ERR, что в настоящее время ситуация находится под контролем, а вылеты проходят по графику. По словам Коффа, ситуацию спасла хорошая работа эстонских авиационных диспетчеров.

«Вчера (во вторник - ред.) был отменен только один рейс Ryanair из Дюссельдорфа в Веце. Пока точно не известно, связана ли отмена с техническим сбоем. Вчера самая напряженная ситуация сложилась после 18.00, когда наступил час пик, но благодаря слаженной и быстрой работе авиационных диспетчеров Lennuliiklusteeninduse AS ни один рейс не был отменен», - сообщил Кофф.