Российские СМИ о визите лидеров стран Балтии в США: унижение и холодный душ

Издеваться над странами Балтии российские СМИ начали накануне встречи. Sputnik, например, опубликовал мнение Андрея Старикова, в котором визит балтийских президентов в США сравнивался с визитом к психотерапевту (он же “главврач Белого дома”), поскольку “пафосная фразеология “Америка с вами” действует сильнее любых успокоительных пилюль”. При этом отмечалось, что наилучший эффект такая психотерапия дает, “когда она подкреплена медикаментозными средствами”, т.е. противоракетными комплексами Patriot. Автор также напоминал о непослушании Литвы и Эстонии при голосовании против американской резолюции в ООН, после которого «Трамп лично пообещал взять такое непослушание на карандаш», и иронически предполагал, что теперь лидеры стран Балтии «ответят перед американским начальством за эти проблески прибалтийского вольтерьянства».

Ничего похожего на встрече не произошло, поэтому внимание российских СМИ сосредоточилось на цитате из выступления Дональда Трампа, которая непосредственно касалась России.

Взвешенную картину встречи предлагает РБК, который отметил, что Трамп начал встречу с балтийскими президентами с неожиданной ремарки об отношениях с Москвой, заявив, что едва ли кто из его предшественников на президентском посту относился к России так жестко, как он сам, но при этом подчеркнул, что в перспективе намерен поладить с Москвой. «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Все с этим согласны, кроме очень глупых людей», - цитирует РБК по Bloomberg. При этом издание отмечает, что напрямую российская тема на пресс-конференции по итогам переговоров практически не поднималась. Трамп говорил о необходимости развития торговых и экономических связей США с Балтией, в том числе о диверсификации поставок газа.

Тем не менее, те пропагандистские издания, которые не прошли мимо темы вообще, ухватились за цитату из выступления Трампа о его готовности налаживать отношения с Россией и вынесли ее в заголовок. «Царьград-ТВ» выпустил, например, материал под заголовком «Трамп дал урок президентам Эстонии, Латвии и Литвы: Против дружбы с Россией - только глупцы”, сопроводив его не менее впечатляющей вводкой “в Вашингтоне коллективно унизили политиков-русофобов из прибалтийских республик”. Авторы предположили, что заявление Трампа, “вероятно, стало холодным душем для глав Эстонии, Латвии и Литвы, привыкших получать дотации в обмен на русофобскую политику своих стран”. Также издание отметило, что Трамп предпочел принять лидеров стран Балтии всех вместе, а не по отдельности, что по его мнению, стало вишенкой на торте, т.е. видимо, вершиной унижения.

От той же цитаты отталкивается и Baltnews, вынесший цитату о глупцах в заголовок, и Expert.ru, озаглавивший свой материал о встрече «Трамп обескуражил лидеров стран Балтии заявлением о России». Тот факт, что никто из этих лидеров не выглядел ни обескураженным, ни униженным, российские СМИ, мягко говоря, проигнорировали.

Газета.ру отреагировала на встречу материалом под заголовком «Чем хуже отношения с Россией, тем лучше», ссылаясь при этом на российских экспертов, по мнению которых «балтийские страны всячески педалируют тему военной угрозы, реальной или надуманной, пытаясь получить от этого какие-то политические дивиденды». «Очевидно, что основным товаром, которым торгуют балтийские страны, являются, условно говоря, плохие отношения с Россией, и чем хуже эти отношения, тем им лучше», - приводит издание мнение эксперта.

Впрочем, жив пациент или мертв - ни российским СМИ, ни Дональду Трампу определиться так и не удалось. Как сообщает Интерфакс, уже после встречи американский президент объявил российской прессе: «Никто уступок не делает. Возможны хорошие отношения, а возможно - нет. Вы услышите об этом первыми».