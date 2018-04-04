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Галерея: "Дом будды" в Киеве от от 33bY Architecture

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Архитектурное бюро 33bY Architecture представило на сайте HQROOM проект «Будда хаус» или «Дом Будды» в Киеве. Это эффектная летняя резиденция площадью 170 квадратных метров.

Дом отличается интересным интерьером, созданным для молодой и дружной семьи, которая исповедует буддизм, увлекается йогой и любит много путешествовать. Здание предназначается для досуга и приема гостей.

Когда архитекторы приступали к работе над проектом, то их основной задачей было создание максимально удобного, многофункционального пространства с атмосферой теплоты, уюта и легкости на небольшом участке земли. 

Дом состоит из гостиной с кухней-столовой, спальни, спа-зоны, спортзала, санузла и двух больших террас с бассейном. Здание имеет Г-образную форму, ориентированную в сторону внутреннего двора. Благодаря большим раздвижным окнам в летнее время дом полностью раскрывается на встречу ландшафту, пространство как бы перетекает снаружи внутрь дома. Здание решено в дереве, стекле и металле. Архитектурную композицию поддерживают уличные перголы и террасы. В интерьере использованы натуральное дерево, камень, медь, текстиль и игра разнообразного света - как естественного, так и искусственного.

Фотографии: Олег Стельмах

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