Жизнь после смерти: британский боксер спас людей

Трогательная история произошла на днях в Великобритании – там местному боксеру Скотту Вестгарту удалось спасти жизни семерым людям уже после собственной смерти.

31-летний спортсмен скоропостижно скончался в феврале после одного из своих боев, в котором ему, что примечательно, удалось добиться победы по очкам над соотечественником Деком Спелманом, несмотря на несколько нокдаунов.

Плохо Вестгарту стало уже после завершения поединка, а именно — в ходе послематчевого интервью.

Отвечая на вопросы журналистов, британец внезапно резко ослабел, с трудом добрался до раздевалки, где потерял сознание.

Боксера оперативно госпитализировали, однако вскоре он умер от кровоизлияния в мозг.

Впоследствии на турнире, где Скотт провел свой, как оказалось, последний бой в жизни, были отменены все встречи.

Позднее СМИ сообщали, что Вестгарт, на профессиональном ринге одержавший семь побед в десяти матчах, был близок к завоеванию титула чемпиона страны.

Еще раз о погибшем боксере пресса вспомнила спустя месяц после его кончины — и все благодаря по-настоящему сильному поступку матери атлета.

Оказалось, что родственница Скотта разрешила врачам использовать его органы для донорских нужд.

По информации TheBoxingPost, это решение спасло сразу семерых человек, находившихся на грани жизни и смерти в ожидании необходимых органов.

Cмерти боксеров, в силу особенностей вида спорта, после или в ходе их поединков не являются редкостью.

Так, к примеру, в ноября 2017-го произошел резонансный случай гибели сальвадорского спортсмена Франсиско Руиса.

24-летний Руис скончался после нокаута, в который он был отправлен в ходе своего четвертого матча на профессиональном ринге — на тот момент непобежденный Франсиско получил тяжелейший удар от соотечественника Рикардо Кортеса, сильно ударился головой о настил и потерял сознание.

Исходя из решения врачей, семья сальвадорца приняла решение отключить атлета от системы жизнеобеспечения.