Подозрение в получении взятки в два миллиона евро

Мухлеж бросился в глаза уже раньше

В 2015 году Министерство финансов проверило организацию конкурсов на госзаказ Tallinna Linnatranspordi AS. В нескольких нарушениях партнером городской фирмы было то самое рапламааское предприятие KTK Tehnika OÜ.

Например, в контрольном акте Министерства финансов можно найти, что TLT проигнорировал порядок проведения конкурса на госзаказ и разделил один большой заказ автобусов на три простых конкурса, которые прошли в январе, апреле и июне 2015 года. Все три договора на общую сумму, превышающую 600 000 евро, получила фирма KTK Tehnika.

Закон о госзаказах гласит, что заказчик сетевого сектора, то есть TLT может проводить простые конкурсы, если стоимость договора без налога с оборота меньше международной предельной ставки. Тогда это были 414 000 евро. В то же время, закон говорит о том, что для игнорирования введенного порядка нельзя мухлевать и разделять общий заказ на части, особенно, если вещи приобретаются в одной целью.

По отдельности стоимости трех заказов были: 410 000 евро, 171 000 евро и 228 200 евро. TLT объяснил, что два более дешевых конкурса организовали отдельно потому, что на оптовом рынке больше не было городских автобусов по подходящей цене и с разумным пробегом. А более дорогим договором приобрели сочлененные автобусы, которые сильно отличаются от обычных.

Проверяющих Министерства финансов это не убедило. Все договоры были заключены с KTK Tehnika, который продавал автобусы с одной целью – обслужить пассажиров на таллиннских городских линиях. Также TLT и сам раньше покупал как сочлененные, так и нормальные автобусы одним заказом.

Второе, что бросилось в глаза Министерству финансов, касалось 2012 года. Тогда TLT признал победителем конкурса акционерное общество Balti Bussi Grupp, предложение которого было более дешевым. В то же время договор был заключен и с KTK Tehnika. Поскольку в условиях госзаказа не была предусмотрена возможность заключения договора с несколькими фирмами, Министерство финансов пришло к выводу, что TLT заключил с KTK Tehnika запрещенный прямой договор.

Тийна Кауквере