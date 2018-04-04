Подозрение в получении взятки в два миллиона евро

Среди лиц, задержанных вчера по подозрению в коррупции при покупке использованных автобусов для города Таллинна, есть как бывший высокопоставленный государственный чиновник, нынешний присяжных адвокат Алар Урм, так и единоличный собственник зарегистрированной в Рапласком уезде фирмы KTK Tehnika OÜ, занимающейся транспортными средствами, Таави Коплимяэ, пишет Postimees.
Семерых человек, которых задержали сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции, подозреваютв нарушении требований, предъявляемых к госзаказам, при покупке подержанных автобусов, предоставлении предпочтения конкретным поставщикам, а также в даче и получении взяток. Объем имущества, полученного в виде взяток, по данным полиции, приближается к двум миллионам евро. Большую часть из этой суммы, согласно данным следствия, получил всего один городской чиновник.
Одно из самых крупных дел последних лет о коррупции было возбуждено летом прошлого года. Коррупционный анализ Центральной криминальной полиции показал, что большую часть конкурсов на госзаказ для предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) выигрывает одна маленькая, принадлежащая одной человеку фирма.
При более детальном рассмотрении ситуации, сотрудникам полиции бросилось в глаза, что несколько работников учреждений городского транспорта, по сравнению со своими чиновничьими доходами, живут слишком шикарно. Правда, внешне все выглядело иначе.
Например, один попавший под подозрение, член правления TLT, присяжный адвокат Алар Урм ездит на старом, старше десяти лет джипе Mercedes, который стоит не десятки тысяч, а несколько тысяч евро. Он не является главным действующим лицом этой истории, хотя имеет самое значительное CV.
По данным Postimees, секретные материалы следствия показали, что часть материальных интересов городских транспортных чиновников были скрыты. Поэтому их обычный стиль жизни не вызывал подозрений. Доказательства, которые собирали год, привели к тому, что вчера семь человек были задержаны.
Возможная коррупция в TLT все же не является сюрпризом. Уже в 2016 году городская транспортная фирма попалась на глаза Министерству финансов. В порядке надзора за конкурсами на госзаказ министерство составило критический акт о проведении конкурсов. На этот акт из TLT даже не ответили.
И хотя вчера прокуратура не раскрыла, кто конкретно был задержан по подозрению в коррупции, пресс-служба Таллинна сообщила, что под стражу взяты директор службы автобусного сообщения TLT Андрес Херкель, руководитель автобусной ремонтной мастерской Ханнес Эрбсен, его заместитель Яанус Винк и один из четверых членов правления предприятия, присяжный адвокат адвокатского бюро Lextal Алар Урм.
Кроме них по подозрению в даче взятки задержаны еще три человека, одним из которых, по данным Postimees, является частный предприниматель Таави Коплимяэ. Ему принадлежит зарегистрированная в Рапламаа фирма KTK Tehnika OÜ, которая единолично, в течение многих лет, – начиная с 2012 года – выигрывала конкурсы на госпозакак подержанных автобусов в столице. Вчера его телефон был отключен.
По данным Коммерческого регистра, годовой оборот фирмы с одним владельцем в размерах до полутора миллионов евро, сходится с суммами, выигранными по конкурсу на госзаказ. В качестве прибыли в 2016 году KTK Tehnika OÜ показала чуть меньше полумиллиона евро, хотя работник в фирме был всего один. Годовой расход на зарплату составил 40 000 евро.
По данным BNS, в период с 2012 по 2017 годы TLT заключил 12 договоров по заказам подержанных автобусов и, как минимум, в шести случаях победителем стала фирма Коплимяэ. По Таллинну должны курсировать десятки автобусов, заказанных у этого предприятия. Общая сумма этих заказав составила два миллиона евро, а по всем 12 договорам – четыре миллиона евро.
В одном случае в регистре госзаказов в качестве победителя отмечена и фирма Balti Bussi Grupp, но один из ее собственников сказал вчера Postimees по телефону, что в ближайшем прошлом их предприятие не продавало столице подержанные автобусы.
Последний договор на покупку до 20 автобусов TLT KTK и Tehnika заключили в июле прошлого года. Ценность этого договора составила 672 000 евро.
Кроме Министерства финансов и полиции, обеспокоенность использования возможных нечестных методов при организации городского транспорта в последнее время выражала и горуправа Таллинна. Недавно в городе был составлен акт внутреннего контроля, на основании которого собирались прекратить трудовые отношения с одним из задержанных вчера, заместителем руководителя отдела ремонта и обслуживания Яанусом Вингом.
По словам председателя правления TLT Энно Тамма, служебные отношения на данный момент приостановлены со всеми попавшими под подозрение лицами.
Самым известным из задержанных вчера стал присяжный адвокат Арал Урм, который с момента восстановления независимости Эстонии и до 2005 года работал в Министерстве финансов, десять лет из которых возглавлял юридический отдел. Тогда он оказался втянут в скандал как член совета Эстонского фонда дорожного страхования, который из-за плохих инвестиций потерял десятки миллионов крон.
Позже как юрист он был связан, как с покупкой для Эстонии новых поездов, так называемых морковок, так и с приобретением новых трамваев для столицы. В последнем случае он был крайне необходимым представителем для города, выиграв в суде все представленные споры по приобретению трамваев.
По словам Тамма, обязанностью и полномочиями Урма было юридическое консультирование, а также проверка законности договоров. «Очень конкретных задач у него не было – вся юридическая переписка. Например, надзор за договорами по трамвайным путям, всяческие договорные штрафы. Я могу сказать, что благодаря замечательной работе Алара Урма мы в качестве внеочередного дохода выиграли в судебном процессе 1,8 миллиона евро», - сказал руководитель TLT.
Мухлеж бросился в глаза уже раньше
В 2015 году Министерство финансов проверило организацию конкурсов на госзаказ Tallinna Linnatranspordi AS. В нескольких нарушениях партнером городской фирмы было то самое рапламааское предприятие KTK Tehnika OÜ.
Например, в контрольном акте Министерства финансов можно найти, что TLT проигнорировал порядок проведения конкурса на госзаказ и разделил один большой заказ автобусов на три простых конкурса, которые прошли в январе, апреле и июне 2015 года. Все три договора на общую сумму, превышающую 600 000 евро, получила фирма KTK Tehnika.
Закон о госзаказах гласит, что заказчик сетевого сектора, то есть TLT может проводить простые конкурсы, если стоимость договора без налога с оборота меньше международной предельной ставки. Тогда это были 414 000 евро. В то же время, закон говорит о том, что для игнорирования введенного порядка нельзя мухлевать и разделять общий заказ на части, особенно, если вещи приобретаются в одной целью.
По отдельности стоимости трех заказов были: 410 000 евро, 171 000 евро и 228 200 евро. TLT объяснил, что два более дешевых конкурса организовали отдельно потому, что на оптовом рынке больше не было городских автобусов по подходящей цене и с разумным пробегом. А более дорогим договором приобрели сочлененные автобусы, которые сильно отличаются от обычных.
Проверяющих Министерства финансов это не убедило. Все договоры были заключены с KTK Tehnika, который продавал автобусы с одной целью – обслужить пассажиров на таллиннских городских линиях. Также TLT и сам раньше покупал как сочлененные, так и нормальные автобусы одним заказом.
Второе, что бросилось в глаза Министерству финансов, касалось 2012 года. Тогда TLT признал победителем конкурса акционерное общество Balti Bussi Grupp, предложение которого было более дешевым. В то же время договор был заключен и с KTK Tehnika. Поскольку в условиях госзаказа не была предусмотрена возможность заключения договора с несколькими фирмами, Министерство финансов пришло к выводу, что TLT заключил с KTK Tehnika запрещенный прямой договор.
Тийна Кауквере