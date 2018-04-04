Чтобы познакомить журналистов с летними новинками, фирмой был выбран ресторан-винотека R14. Нам обещали необычные вкусы и различные новшества. Еще более интересно было продегустировать новинки в новой атмосфере.

Ресторан называется R14 и находится в квартале Ротерманна по адресу, соответственно, Ротерманни, 14. В доме около трубы, так понятнее. Это бывшее производственное помещение с огромными окнами и столиками на двух этажах. Запоминается и ставшая визитной карточкой ресторана гигантская полка-стеллаж, заставленная винными бутылками. полными, между прочим. Ресторану в августе исполнится год, но оказалось, что подавляющее большинство участников дегустации в нем впервые.

ФОТО: Вера Копти

Так вот о названии. Как нам сообщил представитель заведения, ресторан - первый ресторан компании, имеющей до этого только сеть кафе Reval. Отсюда и буква R в названии. Хочется добавить: так как это не только ресторан, но и винотека, которой заправляет один из старейших эстонских сомелье Рейн Касела, буква R лично у меня ассоциируется и с его именем.

ФОТО: R14

Так что название многозначно, и это хорошо. Но приступим к дегустации. Мы попробовали целых двенадцать новинок, подготовленных Maks & Moorits к новому сезону. Если отдать должное каждому виду продукции, то переедание обеспечено. Поэтому пробовали понемногу, зато придирались, как положено.

Итак, сырые колбаски - любимое блюдо на всех летних гриль-вечеринках: они быстро готовятся и без проблем жуются и старыми, и малыми.

В колбасках с тремя видами лука - зеленым, белым и красным сбалансировано количество мяса и лука, а вот в колбасках с пряными травами превалирует вкус не трав, а уксуса. Колбаски с сыром с синей плесенью оказались вкусными, но жирноватыми. Видимо, от сыра. Колбаски с жареным луком в бараньей кишке очень понравились, а колбаски с перцем чили показались слишком острыми.

ФОТО: Тийт Мытус

Важная новинка: помните, как неудобно разрезать сырые колбаски, которые находятся в упаковке в виде длиннющей гирлянды. В этом сезоне впервые в Эстонии колбаски уже разрезаны, что делает их приготовление более удобным.

«Ребрышки в известном японском маринаде терияки – новый для отечественного потребителя продукт. Их удобно запекать и ими приятно угощать любителей мяса на летних гриль-вечеринках», – сказал директор по продажам фирмы Меэлис Лаанде. Думая о любителях терияки, Maks&Moorits выпустил в таком же маринаде еще и ломтики бекона, достаточно толстые для того, чтобы можно было готовить их на гриле.

ФОТО: Тийт Мытус

Ребрышки в маринаде терияки были вне конкуренции, а вот шашлык... Все-таки его надо жарить на воздухе и на открытом огне. Наверное, на пикнике покажется вкуснее, чем приготовленный в ресторанной кухне. Хотя, может быть, мне не повезло и попались не самые удачные кусочки...

По большому счету дегустация удалась. Но вот что касается кухни ресторана R14, то после этого посещения могу сказать только пару слов про салаты к мясным блюдам. Они были неплохи да и только. А нормально поджарить колбаски и ребра - дело, извините, нехитрое.